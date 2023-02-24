Украина дорого обходится Евросоюзу, а Россия страдает несильно – Боррель

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За конфликт на Украине расплачивается весь мир, который погрузился в галопирующую инфляцию, рост цен на энергоносители и продукты питания.

Об этом в интервью ресурсу-иноагенту «Настоящее время» заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Боррель заявил, что несмотря на издержки, члены ЕС должны продолжать поддержку Украины.

«Если украинцы сопротивляются, мы должны их поддерживать. Для нас это имеет свою цену, но гораздо меньшую, чем цена, которую платят за это украинцы и, простите, россияне. Эта война – позор для всего мира, весь мир платит за это высокую цену. Рост цен на электричество, на энергоносители, продукты питания, галлопирующая инфляция, слабый экономический рост – все в мире расплачиваются за последствия решения Путина вторгнуться в Украину», – сказал евродипломат.

Он признал, что Россия не так уж сильно пострадала от санкций, как хотелось бы представителям Запада.

«Прошлый год был для России хорошим, потому что цены на энергоносители взлетели до небес. В июле-августе мы платили по 300 евро за мегаватт/час электроэнергии – в 6-10 раз больше, чем до войны. И мы по-прежнему зависим от российской нефти и газа, мы продолжили их покупать и по самой высокой цене, поэтому они хорошо заработали», – сожалеет Боррель.