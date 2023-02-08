WSJ: У Китая больше пусковых установок межконтинентальных ракет, чем у США

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Военные США сообщили Конгрессу, что Китай в настоящее время имеет больше пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР), чем Соединенные Штаты.

Об этом 7 февраля сообщило американское издание The Wall Street Journal (WSJ) , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это усилило дебаты о том, как США должны реагировать на увеличение ядерного арсенала Китая.

По информации издания, глава стратегического командования США Энтони Коттон написал в письме членам комитета Палаты представителей Конгресса по вооруженным силам, что количество китайских ракетных шахт и мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет превышает количество пусковых установок, имеющихся в США.

WSJ со ссылкой на Коттона сообщает, что у американцев по-прежнему есть больше МБР наземного базирования и больше ядерных боеголовок, размещенных в этих ракетах. США также имеют военно-морское и воздушное превосходство по количеству пусковых установок, с которых могут запускаться такие ракеты.

Наращивание ядерного арсенала Китая беспокоит политиков и дипломатов в Вашингтоне.

«Китай стремительно движется к паритету с США. Мы не можем этого допустить. Настало время изменить структуру наших сил и увеличить наши возможности для противодействия этой угрозе», – заявил председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс.

Дискуссия о потенциале вооруженных сил Китая происходит на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном после того, как у побережья Южной Каролины был сбит китайский воздушный шар, напоминает WSJ.

Джон Кирби из Совета национальной безопасности США отверг объяснение Пекина о том, что это был метеозонд, над которым они потеряли контроль.

«Мы знаем, что китайцы имели определённый контроль над его скоростью и направлением. Мы убеждены, что он вел наблюдение за потенциально секретными военными объектами в США», – сказал Кирби.

Представитель Белого дома также заявил, что китайские воздушные шары трижды пролетали над территорией США во время правления Дональда Трампа, но не так долго, как последний, полёт которого длился более недели. В свою очередь, Трамп сообщил, что заявление Кирби не соответствует действительности.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Конгрессе США испугались, что Китай извлекает уроки из боевого опыта России.