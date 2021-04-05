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05.04.2021, Минск, Игорь Петров
 
Белоруссия, Дзен, Криминал
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«Я больше так не буду»: Белорусское МВД показало покаяние женщины, оскорблявшей ГАИ в «День воли»


В Минске задержали 50-летнюю местную жительницу, которая оскорбила сотрудника госавтоинспекции.

Инцидент произошел 25 марта 2021 года – когда «змагары» праздновали т.н. «День воли». Женщина вмешалась в разбирательства ГАИ-шников с водителем, который припарковал автомобиль с нарушением правил дорожного движения.

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Как сообщил заместитель начальника  управления  ГУСБ МВД Белоруссии в Минске Михаил Щерба, женщина стала препятствовать работе правоохранителей, провоцируя их.

Убедившись в том, что вывести сотрудника на эмоции не получится, женщина оскорбила милиционера и ушла.

В отношении минчанки составлен административный протокол по статье 24.4 «оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

По решению суда женщина подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере тридцати базовых величин. Ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности по линии ГАИ.


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