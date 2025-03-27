«Я доволен!» – Зеленский о франко-британской группе Макрона для ВСУ

Вадим Москаленко.  
27.03.2025 21:46
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


К предложенной Эмманюэлем Макроном на саммите «коалиции желающих» совместной с британцами военной делегации – в Киев для проработки будущего ВСУ могут примкнуть и другие европейские страны.

Об этом на пресс-конференции в Париже заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

К предложенной Эмманюэлем Макроном на саммите «коалиции желающих» совместной с британцами военной делегации –...

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«К франко-британской [группе], как сказал Макрон, я думаю, кое-кто ещё может примкнуть. И они присоединятся, чтобы посмотреть на тот базис, который подготовила Украина. Как мы это видим, где мы это видим, количественный и качественный состав этого контингента», – сказал Зеленский.

В то же время он в очередной раз подчеркнул, что гарантии НАТО гораздо проще и дешевле отдельного контингента и построения с нуля инфраструктуры безопасности на Украине, однако констатировал, дескать, «имеем то, что имеем».

«Есть базис, который базируется на украинской армии и на контингенте, который представлен на Украине в небе, на море, на поле боя, на земле. И мы считаем, что Украина предложит алгоритм для диалога, это будет в течении 7-10 дней с той встречи, которую анонсировал Макрон. И мы уже будем очень дружно, но спорить, на площадке, которая уже готова.

Мы предложим такую базовую идею, базовую стратегию. Поэтому я доволен», – вещал «просроченный».

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