«Я её знаю хорошо» – Соскин угрожает Фарион «мусорной люстрацией»

Скандальная львовская националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, которая назвала сбродом русскоязычных боевиков запрещённого в РФ «Азова», может договориться до того, что её бросят в мусорный бак в самом Львове.

Об этом киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил экономический и политический эксперт, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Языковой пошёл раскол. Фарион там, так сказать, бензина подлила», – сказал Соскин.

«Так она продолжает! Ладно там заявление – ответ, заявление – ответ, так это продолжается», – отметил Шелест.

«Ну, так если мы с тобой пойдём в дурку, в разные палаты, там вообще можно такое увидеть, что о-го-го. Отлично было бы, чтобы с Фарион поговорили и сказали: «Слышь, Ира, оно тебе надо? Тебе что – нечем заниматься, у тебя нет других вопросов?» Значит у неё есть время», – заявил политолог.

По его словам, разразившаяся «дискуссия» вокруг языкового вопроса достигла уже такого накала, что самой Фарион впору побеспокоиться о своей безопасности. При этом эксперт посетовал на то, что раньше сам выступал за то, что украинская «мова» объединяет, однако сейчас признаёт обратное.

«Фарион сейчас делает над собой эксперимент. Ей же уже сказали, что успокойся, барышня. А дальше будет хуже. Она не то что не сможет ходить в аудиторию, она просто никуда не сможет выйти. Все забыли про мусорную люстрацию, а есть же и такая форма. Под белы рученьки, бросят в мусорный контейнер – и до свидания, и выльют ведро чего-нибудь. И что она, бедненькая, тогда будет? Я её знаю хорошо, я же во Львове шёл тогда «Нас еднае мова» (нас объединяет язык – ред.), шёл этот [депутат] у меня на этом округе. Ну, «еднае», теперь что – разъединяет «мова»? Зачем? Зачем вы кличете волка из леса? Не трогай лихо, пока тихо», – посоветовал Соскин.