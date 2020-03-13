«Я на колчаковских фронтах ранен!» – Вакарчук при упоминании Портнова впал в «свидомый» раж

13.03.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Сейчас задача заукраинцев думать не о рейтингах и выборах, а стать единым фронтом перед врагом, наступающим на украинскую государственность.

Об этом по видеосвязи в эфире «НТА» заявил украинский певец, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С разных сторон происходит наступление именно на украинскую государственность. Сегодня нам, в том числе во Львове, в колыбели украинской независимости, культуры и идентичности – всем нужно объединяться и не думать об осени, о местных выборах и других вещах, нам надо показать, что мы вместе едины перед врагом!

Это и есть сегодня моя основная задача. Моя основная задача сегодня думать не о рейтингах «Голоса» и не о выборах, этим будет заниматься Кира (Рудик, возглавившая «Голос» после Вакарчука, который остался на должности «лидера» – ред.), которая очень крутой управленец и знает, как строить команды. Я хочу объединять людей и сплачивать всех, потому что сейчас не до выборов и не до рейтингов, нам надо останавливать врага, точка», – заявил Вакарчук.

«Я просто должна это вспомнить: Андрей Портнов, адвокат, опубликовал у себя в соцсетях информацию о том, что якобы нашёл ваши офшоры, деньги за концерты, которые вы якобы выводили через какие-то международные банки. Как вы это комментируете?» – спросила ведущая.

«Я не комментирую информационный терроризм и вам не советую! Мы не ведём переговоры с террористами, я жил и живу по закону, платил и плачу налоги и спокойно, глядя в глаза всем, готов обо всём говорить», – с раздражением ответил певец.

«Давайте не становиться на темы, на которых нас специально стравливают. Мы все должны быть единомышленниками, давайте не смотреть друг на друга, как на людей, которым надо ставить подножки, а идти вперёд вместе. Львов, мы же вместе! Это большая сила с 1989 года, ещё школьником я помню, как мы шли с украинскими флагами, а потом поднимали его на Ратуше. Тогда мы все были вместе, сейчас – снова время быть вместе, точка!», – призвал Вакарчук.

Отметим, что сегодня юрист Андрей Портнов у себя в Telegram-канале сообщил о начале расследования в отношении лидера «Голоса».

«Сегодня Государственная фискальная служба Украины на основании моего заявления зарегистрировала уголовное производство и начала расследование в отношении депутата фракции Голос Вакарчука.

Будут расследованы обстоятельства получения фигурантом 13 млн. от швейцарской компании якобы за концерты прошлых лет. Также следственным путем будут проверены его транзакции на швейцарские счета офшора из Британских Виргинских островов.

Расследование проводится по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины – отмывание (легализация) денежных средств в особо крупных размерах», – написал юрист.