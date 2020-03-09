Вакарчук обворовал ВСУ – от него потребовали сдать мандат

09.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Глава партии «Голос» Святослав Вакарчук рассуждает о патриотизме и учит всех жить, но при этом с помощью иностранных офшоров скрывает свои заработки и не платит налоги, тем самым подрывая обороноспособность Украины.

Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему я занимаюсь Вакарчуком? Меня не столько интересует сам лидер партии «Голос», сколько члены этой политической силы. Потому что они все до единого герои Майдана, антикоррупционеры, среди них есть даже бывший руководитель антикоррупционной международной инициативы «Transparency International», а также они все – герои, призывающие нас любить Родину. реформировать армию. И в это самое время воруют у армии на налогах», – возмутился юрист.

Он предоставил документальные доказательства того, как Святослав Вакарчук, с помощью иностранных компаний, уклоняется от уплаты украинских налогов, и потребовал от депутатов его партии сдать депутатские мандаты, или же открыто признаться в поддержке и одобрении преступлений своего лидера.

«В то время, когда вы, герои Майдана, призываете всех к войне, призываете реформировать армию, даёте какие-то планы, законодательные планы. В это время ваш лидер то поёт для российских водочных олигархов в Монако, то в день Иловайской трагедии выступает в Юрмале для российской элиты. То прячет налоги, то пользуется швейцарской компанией задним числом, то, в конечном итоге, является обладателем офшора, который систематически скрывает деньги от украинского бюджета.

Я обязательно обращусь с этим в правоохранительные органы, надеюсь, новый генпрокурор будет энергичнее предыдущего.

Но главное, я призываю членов партии «Голос» сдать депутатские мандаты. Или публично прокомментировать, приветствуют ли они, что лидер их партии пользуется офшорными компаниями, не платит на Украине налогов, открыл в Швейцарии счета, проводит платежи мимо украинского бюджета, зарабатывает более, чем сто тысяч долларов с одного концерта, и практически никогда не платит налоги, воруя у украинской медицины, украинского образования, и украинской армии. Я вас призываю сдать депутатские мандаты», – резюмировал Портнов.