«Я приду к ним домой и посажу Порошенко» – Шарий

07.06.2019

Видеоблогер Анатолий Шарий пообещал посадить экс-президента Украины Петра Порошенко и всех его приспешников за разграбление страны и организацию массовых убийств.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я наказываю Порошенко очень давно, это личное дело, и у меня это получалось вполне эффективно, и вся страна следила в прямом эфире, когда он дёргал за носы, срывал шапки, кричал со сцены. Потом со сцены на дебатах кричал Зеленскому «Давайте только не про Шария», это тоже слышал весь мир.

У меня это получалась там, и наша команда уже довольно успешно переводит это на юридические рельсы. Он и люди, которые участвовали в разграблении страны, бюджета, в том числе и военного, в убийствах, должны сидеть, и сидеть долго.

Просто я смотрю на Раду, они не отменили мажоритарку. Это значит, туда пролезут те же самые, которые на округах купят себе округа с крепостными, замазав их подсолнечным маслом или гречкой, и ничего не изменится. И поэтому я решил: я приду к ним прямо домой», – отметил он.

Также Анатолий Шарий попытался оправдать Владимира Зеленского за речь в стиле своего предшественника, заявив, что это якобы провокация, организованная агентами Петра Порошенко.

«Это была провокация. Я не верю в дебилов, которые могут украсть речь Порошенко, которая была сказана за 4 дня до этого, и посчитать, что этого никто не заметит. Там нет таких идиотов, но есть другие идиоты, которые могут состряпать такого рода вещи. Я не одобряю что он это зачитал. То же самое, как если бы там было написано нехорошее ругательное слово. Он что, должен был его зачитать?

Все читают то, что написано, пока что ничего нового не придумано. Слишком высокий уровень для того, чтобы заниматься отсебятиной. Другое дело, что попадаться на такого рода подставы неправильно.

И я уверен, что со вчерашнего дня происходит серьёзный разбор в команде Зеленского. Потому что уже вычислили человека, который это читал. И, как сообщила администрация президента, этот человек работал на прошлую власть, то есть на Порошенко, такая себе шпионская тема», – добавил журналист.