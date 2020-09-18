«Я призывал убивать во имя Конституции Украины» – провокатор Бутусов

18.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский должен был не отдавать устные приказы, а лично прибыть в Донбасс на передовую, чтобы водить «вражеских офицеров» инспектировать позиции ВСУ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Исландия» заявил украинский пропагандист и русофоб Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, после того, как было объявлено о проведении инспекции позиций ВСУ с представителями ДНР, Бутусов в своём блоге опубликовал провокационные призывы к украинской армии открывать огонь.

«Выполнять преступные приказы нельзя. Поэтому человек, который завтра ликвидирует генерал-майора ВС РФ Руслана Вахитова (имеется в виду руководитель представительства ДНР в СЦКК режима прекращения огня Руслан Якубов – ред.), а также других российских офицеров – участников «инспектирования» позиций ВСУ, организованного по приказу президента, заслужит почет и уважение в истории Украины. Такой поступок надежно сорвет вообще все эти опереточные попытки «заглянуть в глаза»…

Тот, кто сорвет «прекращение огня» и подвергнется преследованию властей, без сомнения, получит полную поддержку гражданского общества», – писал провокатор.

Как известно, инспекция сорвалась в результате выдвинутых в последний момент дополнительных маловнятных требований с украинской стороны.

Также в СМИ предположили, что причиной могли быть подобные призывы и последующие сомнения киевского руководства в своей способности контролировать ситуацию.

«Военным преступлением является нахождение российских войск на территории Украины, – заявил Бутусов. – Поэтому в данном посте я высказывался согласно с нормами законодательства Украины и выступал защитником Конституции и тех решений, которые заложены в законодательстве о российской агрессии на Донбассе, у нас есть принятый отдельный закон. Этот закон не предусматривает совместное инспектирование представителями армии агрессора украинских войск. Это запрещено законом».

«Я своим постом спас военнослужащих от преступных приказов, которые присланы не в письменной форме, а в устной форме из Офиса президента Зеленского. То есть, Офис президента не отвечает за свои действия», – добавил он.

«То есть, какой должен был быть порядок действий: верховный главнокомандующий считает, что украинские войска должны инспектироваться российским генералом, тогда он как верховнокомандующий подписывает письменный приказ об этом. Это его полномочия, едет на Восток, берет за руку того генерала и проводит инспекцию по передовым позициям. То есть, берёт ответственность за свое решение на себя.

Вместо этого мы видим – какая-то странная публикация в офисе, звонки в штаб ООС, а чему это соответствует, уставу вооруженных сил? Нет, там это не предусмотрено. А какому закону, закону про оккупированные территории 2018 года? Нет, противоречит. На каком основании вы заставляете военнослужащих вооруженных сил Украины нарушать законодательство Украины», – рассуждает пропагандист.

Также он цинично заявил, что призывы уничтожать «оккупанта» – не преступление.

«Поэтому, чтобы предупредить эти преступные действия, которые могли поломать карьеры, доли людям, я написал, что если Офис не берет на себя ответственность называть вещи своими именами, то я называю вещи своими именами, я готов за это отвечать.

Я тут, в Киеве. Если есть претензии правоохранительных органов, в таком случае я хотел бы, чтобы меня признали нарушителем закона и предъявили подозрение, какие законы я нарушаю, требуя уничтожать российских оккупантов. Если мне покажут закон, который это запрещает, уничтожать агрессора, тогда я готов отвечать за это в суде», – бахвалится Бутусов.