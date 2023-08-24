«Я просил его оставить личные амбиции»: Кадыров на смерть Пригожина

Михаил Рябов.  
24.08.2023 23:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия


Похоже, молчание по поводу гибели Евгения Пригожина будет прервано многими медийными персонами после вечернего комментария президента Владимира Путина.

Выступил с комментарием и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который в последние месяцы вступал в споры с Пригожиным, призывая того отказаться от публичной критики руководства Минобороны РФ.

Похоже, молчание по поводу гибели Евгения Пригожина будет прервано многими медийными персонами после вечернего...

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«Мы давно дружили. И долго.

С Евгением Викторовичем нам приходилось часто решать самые сложные вопросы. Его отличали от других отзывчивость, уникальная коммуникабельность и упорство. Он приезжал в Грозный по первому же моему приглашению, хотя был старше меня. С ним можно было обсудить любую тему и проблему. Всегда был готов помочь и действительно помогал от души. Мы так же содействовали ему в некоторых вопросах по Ливии и Африке. Нас многое связывало. В один из визитов он вручил мне золотую медаль «Вагнера» «За особые заслуги». Этот момент вы видите на фото.

Евгений Викторович был очень активен для своих лет, был важной персоной государственного масштаба. Но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране. Я просил его оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности. Все остальное можно было решить потом. Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас.

Несомненно, он внёс большой вклад в проведение СВО. И эту заслугу у него не отнять. Его гибель – большая утрата для всего государства.

Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Евгения Викторовича», – написал Кадыров.

Свой комментарий через адвоката передал еще один критик Пригожина – находящийся в СИЗО экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Он, как известно, жестко осудил мятеж ЧВК «Вагнера».

«Я не могу сказать, что огорчен, поскольку Пригожин являлся не только моим врагом лично, но и по большому счету – врагом России. И его опасность оставалась все еще очень высокой. Вместе с тем, то, что произошло, не может вызывать у меня никакой положительной реакции, так как является очередным свидетельством дальнейшего углубления смуты в России.  Пригожина надо было судить, а не устранять, теперь он не сможет дать показания», – говорится в заявлении Стрелкова.

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