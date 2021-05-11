«Я родился богом! Во мне пробудился монстр» – допрос казанского террориста

11.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Девятнадцатилетний Ильназ Галявиев, который устроил взрыв и стрельбу в казанской гимназии №175, дал первые показания.

Видео допроса опубликовал местный телеграмм-канал «Еду в Татарстан», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я родился богом, б**ь. Просто осознал я это не сразу, б**ь, месяца два назад, б**ь, а летом у меня начал пробуждаться монстр, б**ь. Я всегда, на**й, всех ненавидел, и еще больше, б**ь, стал ненавидеть. Не смей, мне приписывать, б**ь, свою психологическую, б**ь, экстрасенсорную х**ню. Я не дол***б, которым вы приписываете свое субъективное мнение, б**ь!» – говорил Галявиев.

— Ты сказал, что два месяца назад ты осознал, что ты бог, – задали ему вопрос правоохранители.

— Да, осознал, что я бог, б**ь!

— Может, тебе кто-то сказал об этом?

— Нет, никто не говорил, б**ь. Я сам осознал, что я бог. Я впервые рассказал своей маме, б**ь. У меня мамы нет, я ее просто называю, б**ь. Она мне не мать, б**ь. У меня нет родителей, нет ни мамы, б**ь. Я вас всех ненавижу, б**ь. Отчим? У меня нет отчима, б**ь! Это не мать, б**ь. Я от всех от них отказался, ***. Они все это прекрасно знают, я никогда не называл ни мама, ни папа, б**ь.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в результате нападения погибли семь человек – четверо мальчиков и трое девочек, учеников 8-го класса, ещё 16 человек получили ранения и находятся в госпитале. По последней информации, погибших восемь человек.