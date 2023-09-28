«Я спрошу» – Зеленский сел в лужу после вопроса об адмирале Соколове

Вадим Москаленко .  
28.09.2023 17:03
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, НАТО, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Спецоперация, Украина


Президента Украины Владимира Зеленского практически прижали к стенке вопросом о вранье украинской пропаганды относительно якобы гибели командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова в результате ракетного удара ВСУ по штабу в Севастополе.

На неудобный вопрос Зеленский был вынужден отвечать во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президента Украины Владимира Зеленского практически прижали к стенке вопросом о вранье украинской пропаганды относительно...

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«Что касается адмирала Соколова, после атаки на Севастополь ваши спецслужбы сказали, что он погиб, а Кремль заявляет, что это не так, и сейчас ваши спецслужбы говорят: нам надо уточнить. Можете ли вы сказать точно, он живой или умер?», – спросил журналист.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проигнорировал вопрос, а вынужденный хоть что-то ответить украинский президент запнулся.

«Я… обязательно спрошу касательно вашего вопроса в соответствующих наших органах», – лепетал Зеленский.

Напомним, после того, как украинская пропаганда «похоронила» российского адмирала, Виктор Соколов появился на совещании в Минобороны РФ.

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