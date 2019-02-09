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09.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Я тебе башку снесу, если не добьют», – телезритель дозвонился Бабченко

Бежавший из России либерал Аркадий Бабченко, ныне обслуживающий русофобский режим Петра Порошенко на Украине, во время участия в телеэфире получил предупреждение от зрителя, который пообещал «снести башку» Бабченко в Киеве, если его к тому времени «не добьют».

Инцидент произошел во время выступления Бабченко в эфире меджлисовского телеканала ATR, где беглый либерал вёл передачу на фоне коллажа – пылающего в огне московского Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из телезрителей, дозвонившихся в эфир, обратил внимание, что Бабченко льёт грязь на свою Родину – Россию, за что заслуживает того, чтобы ему «снесли башку».

«До такой степени свой дом поганить – извините. Вот, доберусь до Киева, я тебе башку снесу, если тебя не добили», – заявил телезритель.

Бабченко впоследствии в блоге заявил, что рад реакции «ваты» на свои русофобские выступления. В эфире же он ответил:

«Спасибо. Спасибо за вопрос. Я надеюсь, вы к нам в Киев будете добираться вместе с Александром Прохановым, который мечтал сгореть в русском танке, воюющим с американскими танками на улицах Крещатика, и с Дмитрием Рогозиным, если он сначала не застрянет в люке и не застопорит вам туда вход. Свой дом – у меня больше нет своего дома, потому что это именно вы назвали меня национал-предателем, вы лишили меня родины, выгнали меня из страны, вы меня травили, пытались меня здесь убить и теперь спрашиваете: «Боже ж ты мой, а почему это он нас так ненавидит». Просто я не люблю все русское», – сказал Бабченко.

Ранее Бабченко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что через 20-ть лет, сидя на американском танке, будет раздавать в Москве гуманитарную помощь за лозунги «Слава Украине».

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