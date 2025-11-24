«Я в курсе, сколько и как воруется» – нацист Карась посмеялся над «копейками» Миндича

24.11.2025 23:58
Реальные масштабы воровства в украинской верхушке намного выше, чем упоминается в скандале вокруг «плёнок Миндича».

Об этом в интервью нацисту Дмытро Корчинскому заявил главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14, командир 413 полка ВСУ Евгэн Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он похвастал, что осведомлен о масштабах реального воровства, но отказался озвучивать фигурантов и цифры, видимо, из опасения, что и о незаконном финансировании его нацитско-бандитской группировки тоже есть, кому рассказать.

«Про воровство Миндича. Все говорят: «Боже, Миндич украл». Но персонажи, которые в этом разбираются, и сами хотят к корыту, говорят, что на самом деле он украл мало, есть истории ещё больше.

Даже депутаты признаются, что это только цветочки, а они знают, и умеют воровать. Они думают: «Боже, профана Миндича допустили, он украл 40 миллионов долларов – копейки».

Я точно знаю, что есть дела, где украли больше. Причём, такие страшные истории, что даже озвучивать не хочу», – сказал Карась.

«Если вы готовы на какое-то действие – применить пластид, или выйти и вскрыть себе вены, чтобы был какой-то эффект. Если тысячи человек выйдут на Майдан и потребуют кого-то уволить, то даже президент подумает: «Нифига себе».

А все эти плакаты, мысли в соцсетях, лайком ударить по коррупции – это ни о чём. Поэтому это большая ложь, что люди поражены историей Миндича – все знали, что воруют», – подытожил нацист.

