10.09.2020, Киев, Юрий Коваленко
 
Донбасс, Украина
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«Я знаю эту шлюху с незапамятных времён», – Монтян о соратнице Зеленского, оскорбившей Донбасс


«Слуга народа» Галина Янченко своим высказыванием про «немытых и нечёсаных» детей Донбасса лишний раз показала уровень интеллекта «народных избранников» партии президента Украины Зеленского.

Об этом в своем видеоблоге рассказала киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вам депутатка «слуг народа» про нечёсаных и грязных детей Донбасса? Ну, что я могу сказать. Я знаю эту шлюху с незапамятных времен. Грантососка Сороса, тупая, как восемь дверей, что она лишний раз подтвердила своими высерами про «нечёсаных» детей.

Что о ней еще можно сказать? Такое ощущение, что, чтобы попасть в «слуги народные», необходимо пройти специальный отбор по клинической тупости», – прокомментировала Монтян.

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