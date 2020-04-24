Яценюк и Гройсман – главные виновники лесных пожаров на Украине

24.04.2020, Киев, Игорь Петров

Основные предпосылки к возникновению катастрофических лесных пожаров на Украине весной 2020 года заложены при премьерстве Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.

Об этом на сайте Киевского эколого-культурного центра пишет его директор Владимир Борейко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В апреле 2020 в Украине произошли самые большие пожары за все время независимости. Около 30 тыс. га сгорело верховыми пожарами леса в Чернобыльской зоне и более 4 тыс. га – в Житомирской области. Киев и другие города Украины на неделю накрыло едким дымом и пеплом от пожаров. Только в Киевской области каждый день случалось около 100 возгораний, которые не всегда удавалось вовремя тушить. В Житомирской области от лесных пожаров сгорело полсотни домов.

Власть в качестве виновных нашла стрелочников – необразованных граждан, которые, якобы, подпаливали по старой народной традиции сухую траву. Хотя трава чаще всего загорается от битых бутылок (эффект лупы).

На самом деле, главными виновниками катастрофы, связанной с пожарами , являются бывшие руководители правительства Украины – Яценюк и Гройсман (вместе с Порошенко). Именно они приняли глупые управленческие решения, которые вызвали катастрофу.

Лесные пожары – это обычная ситуация. Они были, есть и будут. Необычной ситуация становится тогда, когда их некому и нечем тушить», – пишет эколог.

Он перечисляет несколько решений, принятых предыдушими правительствами, в результате которых стали возможны пожары такого масштаба, как сейчас.

1. Гройсман и Яценюк сняли с государственного финансирования лесхозы. В результате лесхозы не могут качественно и быстро тушить пожары, так как у них практически нет пожарных машин, пожарных наблюдательных вышек, денег на бензин, чтобы ездить тушить пожары, а также наполовину и более сокращен штат.

2. Гройсман и Яценюк закрыли пожарную инспекцию. Теперь в стране некому контролировать готовность тех же лесхозов к пожароопасному периоду.

3. Гройсман и Яценюк связали руки экологической инспекции, которая не может сразу выехать на нарушение пожароопасной ситуации, а вынуждена месяц! согласовывать с Киевом проверку.

4.Порошенко ликвидировал природоохранную прокуратуру, важный орган контроля и наказания виновников пожаров.

К сожалению, нынешняя власть Зеленского только усугубила ситуацию, отмечает эколог. Бывший премьер Гончарук, по сути, закрыл министерство экологии, слив его с министерством энергетики. Теперь главному органу государственной власти, ответственному за охрану окружающей среды, некогда заниматься пожарами.

Недавно Верховная Рада подняла штрафы за поджог сухой травы. Но поджог сухой травы разрешен ст. 39 Закона Украины «О животном мире».

«Во время пожаров власть, как и в 1986 г, опять врала, занижала площадь пожаров, заявляла, что нет никакой угрозы радиологической безопасности, а пожарники тем временем тушили радиационный «Рыжий лес», как и в 1986г, без респираторов», – подчеркивает Владимир Борейко.