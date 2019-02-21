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21.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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«Яценюк призывал зачистить оранжевую мразь»

В 2004 году во время оранжевого майдана экс-президент Украины Виктор Янукович, имевший превосходство в силе, пообещал, что «кровавого варианта» не будет, а будущий премьер-министр Украины Арсений Яценюк призывал «зачистить оранжевую мразь».

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил возглавлявший охрану Виктора Ющенко во время первого майдана, экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На первом Майдане у меня был разговор с Януковичем, у которого сил, боевиков и власти было больше. И он согласился, что на кровь не пойдёт. Я был руководителем безопасности коалиции «Силы народа» и уговаривал в том числе и Турчинова. Когда мы пошли на администрацию, я показал ему гнёзда и сказал: «Они будут стрелять по Конституции». А знаете, где был в 2004 году Яценюк? Он сидел в Нацбанке и выступал на пресс-конференциях, говорил, что «Оранжевую мразь надо зачистить», – отметил он.

Напомним, ранее Евгений Червоненко сообщал, что у Петра Порошенко, который накануне президентских выборов взял на вооружение самые радикальные русофобские лозунги, на самом деле существует комплекс неполноценности перед русскими.

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