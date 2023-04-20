Яценюк убил экс-депутата Рады прямо на поле боя – Соскин

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Экс-премьера Украины Арсения Яценюка снова «прут» на должность, одновременно зачищая всех, кто когда-либо его оскорбил или показал его ничтожность.

Об этом в своём видеоблоге заявил сочувствующий националистам украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пришло сообщение, что погиб Барна, экс-депутат с Тернопольщины, который когда-то в 2015 году Яценюку давал букет и потом взял его за нижнюю часть тела и вынес его с трибуны Верховного совета. Это был позор полный, это он размазал этого Яценюка по полной программе. И вот он якобы погиб, но якобы не могут его тело даже забрать, это якобы случилось 17 апреля, и нет сообщений, что якобы он лежит на поле сражений. Представляете, что творится? Можно ли сказать, что его убили специально по заданию Яценюка, ну, сил, которые его сейчас прут в премьеры, представляете? Не могут же быть такие ситуации, что Яценюк тут всё время у Гордона выступает, ведёт какие-то судебные тяжбы, защищает свою честь, «гиднисть», и параллельно уничтожают всех, кто так или иначе показывал его ничтожность», – рассуждал политолог.

«Я не удивлюсь, если сейчас будут какие-то проблемы у тех, кто его зелёнкой облили, тех, которые ему морковку в рот совали и многих-многих других», – предупредил Соскин.