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На фронте предположительно погиб бывший депутат Верховной рады Олег Барна, получивший широкую известность благодаря скандальной сцене в украинском парламенте, когда он буквально схватил и вынес с трибуны тогдашнего премьера Арсения Яценюка.

Впрочем, шанс на то, что сообщение о гибели Барны окажется ошибкой, еще есть, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О гибели Олега Барны мы все узнали из официального заявления представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского, который проинформировал, что Олег Барна погиб вчера во время боевых действий. Эту информацию взяли СМИ. Молимся, чтобы это оказалось ошибкой, и Олег оказался среди раненых. Верим до последнего. Брат Олега, Степан Барна, вышел на связь, он говорил с Порошенко, рассказал, что подразделение Олега пока не подтверждает гибель собрата, тела не видели Пусть это будет неправда. Пусть случится чудо. Молимся», – написала в своем блоге депутат Ирина Геращенко.

Она также добавила:

«Степа ругался на старшего брата, что тот безбашенный. Лезет в самые горячие бои, контужен, ранен, отказывается лечиться, остается на передовой со своими собратьями».

Степан Барна, помимо выходки с Яценюком, действительно запомнился как один из самых «контуженных» в Верховной раде – регулярно устраивал скандалы и драки, безнаказанно разжигал межнациональную рознь.

Барна обещал сделать Россию нищей, чтобы не могла содержать армию.

С трибуны он матерно выругался в адрес Владимира Путина.

Донбасс заселён потомками московского пьяного отребья, заявлял Барна в эфире ток-шоу Шустера.

По словам Барны, «русского народа не существует».