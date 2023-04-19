У Порошенко не верят в смерть депутата Барны, хватавшего Яценюка за причинное место
На фронте предположительно погиб бывший депутат Верховной рады Олег Барна, получивший широкую известность благодаря скандальной сцене в украинском парламенте, когда он буквально схватил и вынес с трибуны тогдашнего премьера Арсения Яценюка.
Впрочем, шанс на то, что сообщение о гибели Барны окажется ошибкой, еще есть, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«О гибели Олега Барны мы все узнали из официального заявления представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского, который проинформировал, что Олег Барна погиб вчера во время боевых действий. Эту информацию взяли СМИ.
Молимся, чтобы это оказалось ошибкой, и Олег оказался среди раненых. Верим до последнего.
Брат Олега, Степан Барна, вышел на связь, он говорил с Порошенко, рассказал, что подразделение Олега пока не подтверждает гибель собрата, тела не видели
Пусть это будет неправда. Пусть случится чудо. Молимся», – написала в своем блоге депутат Ирина Геращенко.
Она также добавила:
«Степа ругался на старшего брата, что тот безбашенный. Лезет в самые горячие бои, контужен, ранен, отказывается лечиться, остается на передовой со своими собратьями».
Степан Барна, помимо выходки с Яценюком, действительно запомнился как один из самых «контуженных» в Верховной раде – регулярно устраивал скандалы и драки, безнаказанно разжигал межнациональную рознь.
Барна обещал сделать Россию нищей, чтобы не могла содержать армию.
С трибуны он матерно выругался в адрес Владимира Путина.
Донбасс заселён потомками московского пьяного отребья, заявлял Барна в эфире ток-шоу Шустера.
По словам Барны, «русского народа не существует».
Спасибо!
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