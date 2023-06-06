«Ядерная бомба, НАТО и развал России»: Вятрович о гарантиях Украине

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Украина не может остановиться даже на границах по состоянию на 1991 год, ей нужно добиться развала и переформатирования России.

Об этом в эфире интернет-канала iTV заявил депутат Верховной рады, скандальный экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно: следующие слои, которые должны быть, – это выход на границы 22-го года, следующий слой – выход на границы 1991 года. Но на этом наш тортик не сложится, очевидно, что мы должны идти дальше. Гарантией безопасности Украины в дальнейшем должно быть только членство в НАТО, я не верю в какие-то квазизаменители этого», – сказал депутат.

Он скептически относится к заявлениям, что США дали гарантии Израилю и могут аналогично поступить с Украиной.

«Израиль существует не благодаря каким-то гарантиям США, а благодаря ядерному оружию. Очевидно, что Украина не будет иметь ядерное оружие и очевидно, что Украине заменителем может быть только НАТО. Даже это еще не весь наш тортик, вишенкой на этом тортике должно быть переформатирование России, которая сейчас является империей, переформатирование ее на совокупность национально-демократических государств. Тогда точно не повторится чеченский вариант, тогда точно не будет никаких реваншей с российской стороны», – заявил Вятрович.