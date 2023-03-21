Yahoo News: Украина получит западные истребители

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Открытая передача Киеву истребителей МиГ-29 правительствами Польши и Словакии – это пересечение очередной «красной линии» и шаг к поставкам более современных западных боевых самолётов.

Об этом 21 марта пишут обозреватели портала Yahoo News Майкл Вайс и Джеймс Раштон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Польша и Словакия, страны-члены НАТО, объявили на прошлой неделе, что они совместно пожертвуют Украине все свои советские МиГ-29. Хотя это и не F-16, которые ждут в Киеве, но такой шаг является еще одной вехой в готовности Запада увеличить военную помощь разоренной войной стране, пишут авторы Yahoo News в материале «Почему Украина наконец-то получает новые истребители от НАТО».

Они отмечают, что Киев мог получить польские МиГи ещё весной минувшего года, когда Варшава предложила передать самолеты Вашингтону, который бы официально поставил их Киеву. Такая договоренность позволила бы польскому правительству заявить, что технически они сами не поставляют самолеты в Киев, а отдают их взамен на американские. Однако тогда США на это не согласились.

Но в Киев из Польши начали поставлять «запчасти» к МиГ-29, эта программа стартовала в апреле 2022 года. Джон Кирби, тогдашний пресс-секретарь Пентагона, подтвердил, что такие поставки позволили ВВС Украины вернуть около 20 ранее неработоспособных самолетов снова в небо. При этом Yahoo News отмечает, что украинские МиГи, как и ожидаемые от Польши и Словакии, переоборудованы под использование противорадарных ракет HARM и современных западных бомб, в том числе управляемых.

Портал отмечает, что невозможно точно сказать, сколько именно истребителей МиГ-29 получит Киев от Варшавы и Братиславы. Власти Словакии сообщили о поставках 13 самолётов (хотя вначале речь шла о 10), Польши – о четырёх немедленно, и неназванном числе позже. При этом в материале приводится оценка британского Международного института стратегических исследований, специалисты которого считают, что в Польше ныне 28 МиГ-29 разной степени боеготовности.

«У нас, как у Запада, две «красные линии»: мы не хотим, чтобы Украина атаковала российскую территорию, и мы не хотим прямого столкновения между российской армией и армиями стран-членов НАТО. Всё, что ниже этого порога, является честной игрой», – сказал в комментарии Yahoo News Радослав Сикорский, бывший министр иностранных дел Польши.

Его коллега, директор Польского института международных отношений Славомир Дембски считает, что «самостоятельно установленные Западом «красные линии» пересекаются одна за другой».

«Открытая передача Киеву истребителей странами НАТО разорвет дипломатический тупик и позволит наконец-то поставить на Украину более совершенные западные модели боевых самолётов», – резюмируют авторы портала Yahoo News.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Словакия за две недели где-то «нашла» 3 истребителя МиГ-29 для Киева.