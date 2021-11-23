Якобы заблокированный РФ уголь доставят на Украину через… Россию

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Новости Украины

Компания «Российские железные дороги» отказалась заниматься транзитом угля из Казахстана на Украину.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, который шел на Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. Технически блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через РФ», – написал Герус.

Эту информацию подтвердил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пояснив, что перекрыты только железнодорожные поставки. Однако уголь якобы продолжит идти через российские порты.

«Сегодня есть информация о том, что уголь из Казахстана через Тамань, через порт, выходит, и будет направляться в Украину. Железнодорожное сообщение, действительно, заблокировано, невозможно везти. Но морским транспортом, есть информация, первый корабль будут отправлять буквально в ближайшие дни», – отметил премьер.

Ситуацию прокомментировал одесский журналист Юрий Ткачёв.

«Премьер Шмыгаль заявил, что России блокирует поставки в Украину угля из Казахстана. И поэтому уголь повезут морем через порт Тамань. Правда, порт Тамань российский, и если бы Россия хотела заблокировать поставки, то она бы их и через него заблокировала. Уж не говоря о блокировании железной дороги от Казахстана до Тамани, что, если бы была реально такая задача, сделать было бы не сложнее», – отметил журналист в своем телеграм-канале.

«Украинская пропаганда рассчитана на очень тупых людей. И если на вас она работает, то у меня для вас плохие новости», – резюмировал Ткачев.