Скончался видный руховец, решивший остаться в Крыму после воссоединения с Россией

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Новости Украины

В Севастополе в возрасте 74 лет от коронавирусной инфекции скончался бывший глава крымского «Руха», экс-депутат Верховной рады АРК Леонид Пилунский.

Об этом в своем блоге сообщил его соратник, бывший крымский экономист Андрей Клименко, в свое время обласканный Партией регионов, но бежавший с полуострова после его воссоединения с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Клименко назвал Пилунского эпохальным человеком и рассказал о его работе как представителя экзотического крымского украинства.

«Прощай, старый друг. Приведу здесь несколько малоизвестных широким массам фактов, которые обобщил еще один наш товарищ. Без преувеличения с ним – Леонидом Пилунским – связана целая эпоха в истории Крыма. Морской механик, обошедший на кораблях весь мир. Один из пяти первых в СССР руководителей подводных и спасательных аппаратов. Известный крымский скалолаз и спелеолог. Журналист, радиопередачи которого «Для тех, кто в море» и «Остров Крым» буквально слушала вся страна», – утверждает майданщик.

«Лучший редактор «Крымской светлицы» – он печатался во всех главных газетах Украины, часто вызывая резонанс на уровне скандала. Его перепечатывала и язвительно комментировала путинская Россия. Создатель и руководитель крымской организации Народного Руха. Близкий и верный друг Черновола. Депутат Верховной рады АРК, госчиновник. Один из организаторов и руководителей крымского Евромайдана в 2013 году», – написал Клименко.

Напомним, во время «Русской весны» Пилунский был депутатом крымского парламента последнего украинского созыва. Он активно выступал против воссоединения полуострова с Россией и перестал посещать заседания Верховной рады АРК, когда Крым стал частью РФ. После этого Пилунский отошел от активного участия в политике и остался жить в российском Крыму.

Ранее «ПолитНавигатор» писал о деятельности Пилунского в бытность главредом газеты «Крымская светлица».