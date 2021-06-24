Яков Кедми: Россия должна топить без предупреждения

24.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Россия должна предупредить страны НАТО, что в случае повторения вчерашней провокации с британским эсминцем, по курсу которого пришлось сбросить четыре авиабомбы, огонь будет открываться без предупреждения.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кедми, страны НАТО должны понять, что их выходки могут завершиться затоплением кораблей в тех водах, где они нарушили границу России.

«Это была намеренная провокация, чтобы показать, что Британия не признает того, что Крым – российский, и она сознательно нарушает эти воды. Тогда надо было бы предупредить военно-морского атташе – в следующий раз, без предупреждения, корабль будет уничтожен и потоплен… Мы обещаем, оказать всю помощь в спасении членов экипажа. Всё… Когда им хорошо объясняешь, они понимают. А если недостаточно аргументов, тогда они строят из себя джентельменов, а так уходят. Но я думаю, что, поскольку такие инциденты могут повторяться, неважно кто – желательно всем странам, корабли которых шляются по всем морям возле берегов России, чтобы им дать предупреждение: «Мы вас предупреждаем – это не «китайское», это последнее и первое российское предупреждение. Вторжение в территориальные воды может закончиться на дне того моря, в котором вы плаваете в территориальных водах», – заявил Кедми.