«Яндекс» удаляет патриотические песни, оставляя в ротации бандеровские гимны

Сергей Вредников.  
23.02.2023 23:46
  (Мск) , Донецк
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Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Скандал, Украина


С платформы «Яндекс.Музыка» удалили ставшую знаменитой патриотическую песню «Донбасс за нами!», видеоклип которой в своё время буквально взорвал интернет.

На это обратили внимание пользователи соцсетей и тг-каналы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С платформы «Яндекс.Музыка» удалили ставшую знаменитой патриотическую песню «Донбасс за нами!», видеоклип которой в...

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Песня стала известной в исполнении дончанок Натальи Качуры и Маргариты Лисовиной. Причины изъятия композиции с сервиса озвучены не были, никаких комментариев на этот счёт не поступало. При этом исполнительницы уже в этом году получили за песню «Золотой граммофон».

В то же время в сети возмутились, что на «Яндекс.Музыке» без труда можно обнаружить, к примеру, «Червону калыну» – бандеровского гимна, ставшего символом украинских националистов, загруженную в нескольких аранжировках, и даже песню о русских младенцах («Я сегодня съела младенца кацапа, /Было очень смачно, и я очень рада).

При этом вопрос об уместности размещения экстремистских песен поднимался общественностью уже давно.

«К Яндексу есть вопросы, а к Роспотребнадзору предложение заняться реальной работой», – пишут в тг-каналах.

«ПолитНавигатору» удалось связаться с автором песни Владимиром Скобцовым, который однозначно высказал своё мнение к данной платформе.

«То, что силы зла блокируют мою песню «Донбасс за нами», очень хорошо. Было бы хуже, если бы эти силы зла мою песню, которая воспевает народ Донбасса и всей России, поднимали на щит. Значит, что-то было бы не так.

У песни «Донбасс за нами» есть три музыкальных варианта. Официальный, зарегистрированный в РАО, это марш. Воспитательная такая музыка, гражданско-патриотическая. Пиратская версия – это та, которую поют девочки, потому что они не платят авторских, почему-то. И авторская версия – непосредственно, которую я исполняю под гитару.

Эта песня облетела земной шар не один раз, и я думаю, что и не последний раз. Донбасс за нами, и с нами Бог», – сказал Скобцов.

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