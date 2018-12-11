Янина Соколовская: В Запорожье и Одессе растут антиукраинские настроения

12.12.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Бывшая пророссийская журналистка из Киева Янина Соколовская, ныне обслуживающая администрацию Петра Порошенко, признала, что в Запорожье и Одессе после разрыва экономических связей с РФ растут антиукраинские настроения.

Об этом она сказала в эфире канала «Россия-1», комментируя высказывание Замминистра Украины «по вопросам временно оккупированных территорий» Георгия Туки о необходимости подавления пророссийских настроений в Запорожье.

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«По-моему у него в одной голове случился плюрализм, который равняется шизофрении. Он на одном эфире говорит о мирном решении вопроса, на другом – другие вещи», – заметила Соколовская.

«Где-то Туке привиделись вооружённые отряды, но справедливости ради стоит сказать, что, если Харьков и Днепропетровск – абсолютно проукраинские и считают себя форпостами, то с Запорожьем и Одессой есть вопросы. Там действительно растут антиукраинские настроения, и власти должны с ними работать.

Нужно воздействовать социально, надо эти регионы поднимать, забрасывать деньгами. В том регионе возникают социальные проблемы, потому как от разрыва экономических связей с Россией пострадали крупнейшие градообразующие предприятия. На одном из них – 20 тысяч людей остались без работы. Чем они занимаются? Неизвестно. Легко ли их отманипулировать из-за границы? Легко. Безусловно, это всё происходит с российским вмешательством», – заметила она.

«Они – тот самый протестный электорат, электоральное болото, который сейчас на выборах будет пытаться провернуть каждого из кандидатов в свою сторону. Я думаю, что ваши российские провокации там не пройдут, регионы начнут забрасывать деньгами , социальными льготами, гарантиями. На этом они успокоятся, потому что и Запорожье, и Одесса этого и ждут», –подчеркнула Соколовская.