«Януковича надо на обмен. Пусть его в Киеве повесят» – Стрелков

02.06.2022  20:31 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, по крайней мере, не такой трус, как бежавший из страны в 2014 году бывший украинский гарант Виктор Янукович.

Об этом на канале «Принцип Ковалёва» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский, по крайней мере, не такой трус, как бежавший из страны...

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«Понятно, что против нацистов надо воевать. А за что мы воюем? За то, чтобы Медведчук забрался на Киев, где его терпеть не могут. Да я его сам терпеть не могу. Это та же ситуация, как с майданом в 14-м году. Вы что, думаете, Янукович был лучше, чем этот? Да ничуть. Говно откровенное и трус больше, чем Зеленский. Зеленский хотя бы не удрал.

И не надо смеяться над Зеленским, покажите вот это чудо, которое сидит у нас в РФ. Его первого денацифицировать надо за то, что он сделал. Его надо тупо повесить за трусость и предательство. Я бы его вообще украинцам обменял на наших пленных, отдал, пусть они его вешают. Я бы только аплодировал», – признался Стрелков.

Напомним, ранее Стрелков заявил, что находящийся в застенках СБУ украинский политик Виктор Медведчук должен быть повешен за годы дезинформирования российского руководства.

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