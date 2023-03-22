«Япония упала в ноги Украине, испугавшись союза КНР и РФ» – Соскин

Внезапный визит в Киев японского премьера Кисиды Фумио продиктован появившимися разведданными о состоявшемся «военно-политическом государственном и экономически-финансовом союзе России и Китая».

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В пожарном порядке он из Дели вылетел немедленно в Польшу, из Польши в Киев поездом, хотя планировалось, что он из Дели поедет к себе в Токио. Поскольку японцам стало известно, что альянс заключён, думаю, у них прекрасная развед-сетка есть в Китае и в Москве. Они поняли, что единственный источник и сила, которая может их спасти в этой ситуации от агрессии Китая и стабилизации ситуации и баланса – это только Украина и Польша, естественно. Поэтому он прилетел.

Тем более Япония не имеет договора о мире, подписанного с РФ. По сути, она является в близком положении к Украине. Мы, как говорится, товарищи по несчастью. У Японии отторгли почти всю курильскую гряду и Сахалин, они были Сталиным конфискованы при поддержке американцев и Великобритании в той ситуации, когда Вторая мировая война была закончена на Тихом океане.

В принципе, Япония находится в состоянии войны с РФ, а с Китаем так они вообще всегда воевали. Вторая мировая – это Япония как раз воевала с Китаем и, прежде всего, с коммунистическими бандами, они всё это очень хорошо помнят», – рассказал Соскин, видимо, поддерживая зверства японцев в Азии.