Японская дипломатия полезла в дела российского Крыма

27.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Япония считает, что Крым был аннексирован Россией и должен принадлежать Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Український тиждень» заявил посол Японии в Киеве Такаши Кураи.

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Он отметил, что «мы полностью поддерживаем вашу позицию по аннексии Крыма».

«Во-вторых, мы одновременно поддерживаем ваш стратегический вектор в направлении европейской и евроатлантической интеграции», – сказал Кураи.

Также он поддержал инициативу Киева о запуске так называемой «Крымской платформы», которую в Москве считают посягательством на суверенитет и агрессией против двух регионов РФ..

Он процитировал совместное заявление министров иностранных дел стран G7, в котором говорится: «Мы принципиально приветствуем инициативу Украины о создании Международной крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму».

«Это точно отражает нашу позицию, и мы рады донести до людей. Это соответствует базовым принципам нашей дипломатии, верховенству права. Международное право не может нарушать ни одна страна. Это глобальное дело, а не локальное», – подчеркнул дипломат.

При этом он уклонился от конкретного ответа на вопрос, как Япония может больше приобщиться к этой платформе, ограничившись обтекаемыми и ни к чему не обязывающими формулировками.

Примечательно, что ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в МИД Украины пожаловались, что ряд ведущих стран игнорируют так называемую «Крымскую платформу», при этом к колеблющимся была отнесена Япония.