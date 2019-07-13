Ярош благословил обстрел телеканала 112

13.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Сегодняшний обстрел телеканала «112-Украина» накануне показа фильма, разоблачающего официальную историю Евромайдана, – не провокация, а акт патриотизма.

Об этом у себя на странице «Facebook» заявил основатель «Правого сектора», депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Когда в 90-х годах прошлого века националисты избивали коммунистов – для всех «великих и знающих» они были провокаторами …

Когда на Оранжевом Майдане националисты нейтрализовали пьяных «бело-голубых» дебоширов, «руководители» этого мирного Майдана их называли провокаторами …

Когда Янукович стал президентом, и националисты не признали его власть – им говорили: «Вы что, с ума сошли? Он легитимно избранный. Вы – провокаторы».

Когда националисты защищали в 2013-м мирных студентов от озверевшего «Беркута», некоторые тоже кричали, что они провокаторы

Когда националисты захватили КГГА (Киевскую горгосадминистрацию – ред.), пошли на Банковую и, наконец, зажгли огни «Огненного Крещения», их тоже называли провокаторами. Помните истерические крики на сцене?

Наконец, когда националисты проводили первые бои под Славянском и Мариуполем, различные великоразумные, даже довольно патриотические, тоже кричали о «провокацию».

Вот и получается, что все героические страницы новейшей истории Украины – сплошная «провокация». Только это неправда», – написал Ярош.

Нацист отметил, что не знает, кто сегодня стрелял из гранатомёта по зданию телеканала «112» – была ли это «спецоперациая врагов», или это были «герои-неизвестные патриоты».

«Но я знаю точно: когда, во время войны, враг нас атакует, мы должны контратаковать: как на передовой, так и в тылу. Итак, пора выводить общество из летаргического сна, иначе скоро проснёмся снова в какой-то империи.

И здесь огромный расчет на украинскую патриотическую и государственную молодежь. Именно за ними будущее!» – добавил Ярош.

«И еще раз скажу: пришло время противодействовать врагу, всеми доступными методами и средствами, в тылу. Кто имеет такую ​​возможность – действуйте. Бог вам в помощь!» – благословил Ярош радикалов на беспорядки, не забыв всем посоветовать голосовать на ближайших выборах за националистов, «потому что они – провокаторы».