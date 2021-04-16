Ярош боится, что целые райотделы «будут переходить на сторону врага»

16.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Очень тревожно, что с наступлением противника руководство Украины может разбежаться кто куда, и полиция на Юге страны перейдет на сторону РФ.

Об этом в эфире видеоблога «Опір TV» заявил основатель запрещённого в РФ «Правого сектора», ныне главарь «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по той пропагандистской вакханалии, которая идёт в России, мы видим, что они учитывают фактор добровольцев тоже. Это является определённой страшилкой российских пропагандистов. Невзоров недавно распространял ролики в Facebook, где он говорит о том, что опытные, мотивированные добробаты нанесут врагу максимальные потери. Так оно и будет. Так уже было и не раз. Мы подтвердим эти комплименты», – храбрился Ярош.

Однако тут же он добавил, что очень не хотелось бы вторжения, потому что боится реакции правительства.

«Меня очень волнует, как поведет себя политическое руководство страны, потому что я очень волнуюсь, что вот те месседжи, которые в Верховной раде гуляют, что нужно валить из этой страны, они могут реализоваться. А это соответственно вакханалия, потеря руководства. Эти парни и девушки явно не для того пришли в Верховную раду, в офис президента, чтобы защищать нашу страну», – объяснил боевик.

«Еще меня беспокоит, чтобы не повторилось особенно на Юге Украины, когда целыми райотделами представители полиции начнут переходить на сторону врага. Такая информация поступает, что там агентура очень мощная и соответственно такие варианты возможны», – признал Ярош.

«Поступает информация, что уже на Юге группы с легендой специального назначения их главного управления Генштаба уже есть. Это тоже надо учитывать обязательно», – заключил Ярош.