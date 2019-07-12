Ярош призывает к массовым похищениям итальянцев и россиян на Украине

12.07.2019, Киев, Владимир Гладков

В ответ на решение суда итальянского города Павия, приговорившего экс-нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы за убийство фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, необходимо поймать с десяток итальянцев и выдвинуть им обвинения в участии в «НВФ» ДНР и ЛНР.

Об этом у себя в Facebook написал экс-главарь «Правого сектора», а ныне нардеп-мажоритарщик Дмитрий Ярош, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обращаюсь к украинским правоохранителям и патриотам-предпринимателям. В связи с решением итальянского «независимого» суда в так называемом «деле Виталия Маркива», предлагаю провести спецоперацию…

Давайте «упакуем» с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам в Украину. (Помощь Украинский Добровольческой Армии гарантирую!) Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР/ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш «найобективниший» суд вынесет им приговор о пожизненном заключении», – написал Ярош.

При этом Ярош предложил ввести такую же схему по отношению к россиянам за моряков ВСМУ и других гражданУкраины, находящихся в местах лишения свободы «страны-агрессора России».

«Почему обращаюсь к предпринимателям-патриотам? Потому что наши украинские суды такие же продажные, как и их итальянские. И без больших финансовых вливаний они «работают не так». Вот, почему здесь надо участие тех патриотов, которые имеют деньги.

А если серьезно, то украинская дипломатия должна действовать более решительно как на фронте восточном, так и на западном … И наше государство должно, наконец, показать свою Силу в мире! Потому что так и будем «бесфакторными байстрюками» в геополитике. Свободу нашем Брату по оружию Виталию Маркиву!» – призвал нацист