Ярош угрожает ЛДНР «всеми факторами огневого поражения», включая «Байрактары»Новости Украины
Украина снова использует ударные беспилотники «Байрактар» по позициям ЛДНР, если в этом будет необходимость.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил основатель экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош, назначенный советником командующего ВСУ передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ярош пригрозил также использовать все средства огневого поражения по «врагу».
«Готовиться к освобождению, использовать далее те же самые ударные беспилотники в ответ на огонь врага, другое наше вооружение мы имеем абсолютное право и будем это делать. Я знаю позицию главнокомандующего вооруженных сил Украины. Он за то, чтобы, если жизнь украинских воинов под угрозой, давать ответ, как на фронте говорят, «ответку» со всех стволов и так, как враг огрызается, надо его принудить к миру, используя все факторы огневого поражения», – заявил Ярош.
Напомним, ранее украинские подразделения в нарушение всех возможных договорённостей по прямому приказу главкома ВСУ применили в Донбассе турецкие ударные беспилотники «Байрактар», уничтожив одну гаубицу защитников Донбасса.
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