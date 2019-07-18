Ярош угрожает Зеленскому и его «полупокерным дебилам»

18.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Беспечность и позорное поведение представителей новой власти на Украине может еще аукнется президенту Владимиру Зеленскоому.

Об этом на своей странице в Facebook написал основатель «Правого сектора», депутат Верховной рады Дмитрий Ярош, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрю на поездки президента по областям… и «шляк трафляе», как говорят на украинской Галиции (местное ругательство, примерно «паралич разбивает» – ред.). Так позорно себя вести и так унижать государство – это надо уметь … Хотя, пожалуй, хочет же что-то хорошее сделать Владимир.

Особенно поражают его подгавкователи, то есть советники. Какие «полупокерные» дебилы, что перебивают людей, «тыкают» всем без разбора (как и президент, кстати). Превращают общение о проблемах на дешевый пиар своего шефа. Безобразно …

Есть большое желание заменить слова матом, но делать этого не буду, потому что с 16 лет работал на Днепровском металлургическом комбинате слесарем-ремонтником, а затем получил филологическое образование», – написал Ярош.

Он также призвал Зеленского обратить внимание на своё поведение и своих подчинённых, потому что «должность президента Украины – это не сцена, а ответственность».

«Я бы очень хотел иметь Верховного Главнокомандующего гораздо лучше, чем Порошенко. Но, пока, наблюдаю какое-то дешевое реалити-шоу об украинской власти. Что-то не знаете, не понимаете – спрашивайте у тех, кто знает, кто встал на защиту Украины с оружием в руках, когда Вы и Ваше окружение обслуживали «культурные» интересы олигархов, проводили корпоративы, концерты в Греции и в других местах.

Советую: не набирайте мажорно-лакейское быдло в свой офис, не перебирайте на себя функций, которые не свойственны президенту Украину, не играйте роль «отца нации» – у вас эта роль не выходит, вы очень сильно фальшивите. Сделайте ставку не на «клоунов» (при всем уважении к профессии), а на Настоящих. Не делайте так называемых люстраций, потому что «люстраторка» у вас не выросла», – намекнул националист.

«Если этого не сделаете, господин президент, будет Беда. Хотя, и она пройдет, потому что украинцы – непобедимая многотысячелетняя Нация. А, следовательно, всё будет хорошо, и всё будет Украина! Имею право так писать, потому что кресла в Верховной Раде не протирал, ничего не воровал, защищал свою Родину», – пригрозил Ярош.

Ранее он призвал к массовым похищениям граждан Италии на территории Украины.