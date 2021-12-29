Яроша лишили должности советника главкома ВСУ
Основатель запрещенной в РФ праворадикальной группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош больше не является советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сам Ярош рассказал киевскому интернет-изданию «Левый берег».
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У него поинтересовались, отпечатал ли он новые визитки, по всей видимости, имея в виду инормацию о его назначении советником главкома ВСУ.
«Я, кстати, сейчас не советник главнокомандующего», – ответил праворадикал.
Журналистка удивилась, напомнив, что соответствующее решение было подписано еще 20 октября.
«А 20 ноября вышел приказ главкома о том, что этот институт – по натовским образцам – будет реформирован. Я не знаю, как сейчас точно будет называться моя должность, но я в команде Залужного», – ответил Ярош.
По его словам, правильно его именовать сейчас «командующий Украинской добровольческой армией».
Ярош и Залужный.
Спасибо!
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