Яроша лишили должности советника главкома ВСУ

29.12.2021  12:20 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Вооруженные силы, нацизм, Политика, Украина
Новости Украины

Основатель запрещенной в РФ праворадикальной группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош больше не является советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сам Ярош рассказал киевскому интернет-изданию «Левый берег».

Основатель запрещенной в РФ праворадикальной группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош больше не является советником...

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У него поинтересовались, отпечатал ли он новые визитки, по всей видимости, имея в виду инормацию о его назначении советником главкома ВСУ.

«Я, кстати, сейчас не советник главнокомандующего», – ответил праворадикал.

Журналистка удивилась, напомнив, что соответствующее решение было подписано еще 20 октября.

«А 20 ноября вышел приказ главкома о том, что этот институт – по натовским образцам – будет реформирован. Я не знаю, как сейчас точно будет называться моя должность, но я в команде Залужного», – ответил Ярош.

По его словам, правильно его именовать сейчас «командующий Украинской добровольческой армией».

Ярош и Залужный.

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