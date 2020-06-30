Yotube удалил канал бывшего киевлянина, громившего украинских нацистов

30.06.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Американский видеосервис YouTube удалил аккаунт известного блогера Максима Шихалиева, более известного под псевдонимом Тамир Шейх, ранее переехавшего из Киева в Крым и активно критиковавшего украинские майданные власти. Поводом стала якобы публикация контента сексуального характера.

Об этом сам Шейх заявил в интервью херсонскому блогеру Кириллу Стремоусову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Моему каналу 11 лет, там 260 миллионов просмотров и почти 700 тысяч подписчиков. Реальных, не накрученных и, соответственно, не накрученные видео.

То, что его снесли – у меня не было ни одного страйка (предупреждения), ничего. Мне приходит резко уведомление о том, что канал заблокирован, якобы, за какой-то сексуальный контент. Но, честно говоря, это бред! Кто знает мой канал, понимает, что там такого нет. Условно говоря, эротика, порнография, все, что может попасть под это определение.

Это уже выглядит глупо. Но на канал были уже неоднократные попытки атак, что-то с ним сделать, но американская служба обычно отбивала эти все атаки, а в этот раз они пропустили, и получился такой результат. Сейчас идут разборки», – заявил Шейх.

По его словам, он обратился за помощью к американским юристам, которые помогают ему восстановить канал, а пока Шейх вещает с помощью своего резервного аккаунта.

Напомним, Шейх известен своей прокрымской позицией, он неприемлет госпереворот на Украине и часто в своих роликах критикует украинских пропагандистов и политиков. В частности, «ПолитНавигатор» сообщал, что Шейх вызвал на дуэль известного украинского телеведущего Дмитрия Гордона.

Ранее у штаб-квартиры Google в Москве трое неизвестных, переодетых в форму строителей, нанесли на тротуар граффити «YouTube – Rupor Nacistov».