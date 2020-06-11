11.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Москва, нацизм, Общество, Политика, Происшествия, Россия, социальные сети
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«Рупор нацистов!» – неизвестные в Москве атаковали видеохостинг «YouTube»


У штаб-квартиры Google в Москве трое неизвестных, переодетых в форму строителей, нанесли на тротуар граффити «YouTube – Rupor Nacistov».

На месте кнопки «Play» в логотипе видеохостинга активисты поместили изображение, напоминающее фекалии.

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Соответствующую видеозапись опубликовал в своём блоге военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В сюжете видно, что закончить акцию хулиганы так и не успели – в ходе нанесения граффити к ним бросился охранник офисного центра, и неизвестные быстро убежали.

«Полиция почему-то не стала подъезжать к месту происшествия. Охрана «Google» в срочном порядке вызвала работников клининговой службы, которые в течение часа отмывали надпись», – добавил Пегов.

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