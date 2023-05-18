Youtube будет заблокирован в России к осени – прогноз

Анатолий Лапин.  
18.05.2023 16:13
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Дзен, Россия, Соцсети, Цензура


Американский видеосервис «Ютуб» перестанет работать в России осенью этого года.

Об этом в эфире интернет-канала «Эмпатия Манучи» заявил известный российский дизайнер Артемий Лебедев, – передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американский видеосервис «Ютуб» перестанет работать в России осенью этого года. Об этом в эфире...

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По мнению Лебедева, когда в России появится своя полноценная альтернатива «Ютуба», эта площадка станет не нужна.

«Я делаю ставку на ВК. ВК «пилит» свой хороший плейер, там уже что-то есть, там есть таймкоды, есть описание, там можно смотреть с места, где ты остановился. То есть, все, чего раньше не хватало, сейчас уже это почти полноценный продукт.

Еще чуть-чуть, и он переплюнет «Ютуб». А дальше будет вообще все равно – ты же смотришь в телефон. Какая тебе разница, как называется программа, через которую ты смотришь видео?

Ты смотришь человека, смотришь беседу, смотришь тех людей, которые тебе интересны. Как называется платформа, на которой ты их смотришь, тебя не должно вообще волновать.

Когда «Ютуб» закроют, перейдут все. Я думаю, что это будет к осени, сентябрь 23-го года. Это день рубильника, когда «Ютуб» перестанет открываться без VPN», – заявил Лебедев.

С февраля 2022 года в Youtube введена жесткая цензура – видеохостинг без объяснений удалил сотни популярных российских каналов, авторы которых поддерживали проведение СВО на Украине.

При этом уничтоженными оказались каналы с сотнями тысяч или даже миллионами подписчиков, а также архивы видео, собиравшиеся несколько лет.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Белоруссии научились хитростью обходить цензуру YouTube.   

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