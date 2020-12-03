YouTube предпочитает блокировать Путина

03.12.2020, Москва, Владимир Гладков

YouTube и другие западные социальные сети ввели цензуру в отношении российских СМИ, отстаивающих точку зрения государства, подыгрывая распространению вредоносного контента.

Об этом в ходе Общественных слушаний по борьбе с интернет-цензурой в отношении российских СМИ заявила член общественной палаты России Екатерина Мизулина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последние годы мы столкнулись с сотней случаев откровенной цензуры и ущемления свободы слова в отношении россиян или российских СМИ на иностранных интернет-платформах. И речь идет уже не о вреде какому-то конкретному физическому лицу, но и свободе слова, демократии в целом.

Мы видим последовательную политику двойных стандартов со стороны иностранных IT-платформ. С одной стороны, мы видим, что они блокируют официальную информацию, как это, например, произошло с заблокированным видео сообщением президента России по ситуации с коронавирусом на YouTube-канале «НТВ», с другой, они совершенно не занимаются пресечением распространения деструктивной и запрещенной информации среди детей, а также борьбой с дезинформацией и фейками разного рода.

Вместо того, чтобы заниматься борьбой с действительно вредоносным контентом, западные платформы сосредоточились с борьбой общественно-политической информацией, которая производится и распространяется российскими СМИ», – завила Мизулина.

«С апреля этого года Национальный центр помощи детям и Лига безопасного Интернета проводили мониторинг распространения фейков о коронавирусе в сети. На данный момент нами выявлено 14,5 тысяч фейков, волонтеры каждый раз направляют жалобы в администрации социальных сетей и мессенджеров этих фейков.

Какова реакция иностранных этих IT-платформ на данный момент? К сожалению, они очень инертны, и они заблокировали или удалили только 3% из всех выявленных нами фейков.

Стандарты модерации платформ совершенно непонятны и непрозрачны не только России, но и всему миру. Объёмы распространения деструктивной информации увеличились настолько, что борьба с ними возможна только при объединении государств, общества и самих IT-платформ. Проблема признается во всём мире», – отметила выступающая.

«По данным Лиги безопасного интернета порядка 43 миллионов россиян состоят в различных деструктивных сообществах в социальных сетях, из них порядка 8 миллионов – это дети. Именно дети становится той аудиторией, которая больше всего страдает в интернет-пространстве.

Обсуждающийся сегодня вопрос по поводу регистрации площадок на территории РФ и их прибыли – действительно, очень существенный и очень серьезный. Он напрямую имеет отношение к вопросу об интернет-цензуре и тех манипуляциях, которые они осуществляют здесь в отношении российских пользователей и российских СМИ», – заключила Екатерина Мизулина.

Отметим, что проблема цензуры, как сообщал «ПолитНавигатор», актуальна не только для западных, но и российских платформ – например, российские патриотические издания сталкиваются с проблемой пессимизации в системах «Дзен» и Mail.Ru.Пульс, однако выступающая об этом предпочла не упоминать.