30.08.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Россия, Украина, Цензура
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Youtube снёс канал Николая Азарова


Видеохостинг Youtube без удаления причин удалил канал экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, который после государственного переворота 2014 года уехал в Россию и критикует нынешние украинские власти.

«Это и есть самая настоящая цензура и беспредел. Вот так «самый демократический ресурс в мире» затыкает рты. Им правда не нужна. Все, кто им неугоден, просто удаляются без объяснений», – прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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Его личный канал также уже дважды удалялся с Youtube. Кроме того, аналогичной дискриминации подверглись и другие популярные блогеры – крымчанин Тамир Шейх, были уничтожены каналы «Крым 24», «Царьград», «Антифашист», «Ньюсфронт» и т.п.

«Я считаю, что все нормальные честные блогеры, журналисты, политики, должны объединиться против беспредела гугла и ютуба. Подать жалобы в соответствующие органы и заставить работать по законам той страны, в которой он присутствует», – призывает Журавко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 1,5 млн рублей за повторное нарушение, связанное с частичной фильтрацией запрещенных в России интернет-ресурсов.

Это уже третье финансовое взыскание, наложенное на Google за нарушение российского законодательства.


В пресс-релизе Роскомнадзора отмечается, что, по данным мониторинга, поисковая система Google, принадлежащий ему крупнейший в мире видеохостинг YouTube, а также популярная соцсеть Facebook замечены в распространении политической рекламы в единый день голосования, что расценивается как «вмешательство во внутренние дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов».

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