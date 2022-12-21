YouTube убил канал с лекциями депутата Госдумы

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Ютуб заблокировал канал депутата Госдумы РФ Олега Матвейчева, где, в том числе, публиковались его лекции с разъяснениями о ходе спецоперации на Украине, которую политик считает успешным.

«Канал заблокировали в связи с санкциями, о чем неоднократно предупреждали. Все грохнули, все убили. Продолжаются репрессии», – сказал Матвейчев «ПолитНавигатору».

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По словам депутата, на его канале было опубликовано свыше 700 роликов. Это было не только политическое видео, но и научные лекции.

Теперь политик будет публиковать новые ролики на канале-дублёре, а также заведёт канал на RuTube.

В октябре Матвейчев заявлял, что украинский ЦИПсО проводит диверсии против него лично.

В марте депутат потребовал от президента США Джо Байдена добавить его фамилию в санкционный список, поскольку отсутствовал во время голосования в Госдуме в начале СВО из-за болезни.