Депутат Матвейчев заявил, что стал жертвой спецоперации ЦИПСО

Новости Украины

Депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев уверен, что ЦИПСО проводит против него спецоперацию с привлечением известных российских журналистов.

Об этом Матвейчев рассказал «ПолитНавигатору».

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«Меня из Киева предупредили заранее о том, что против меня будет направленная атака. Я спросил, кому это надо, ведь я не ключевая фигура? На это мне сказали: сейчас ЦИПСО поставлена задача – качать тему конфликта ура-патриотов и власти, а ты везде разъясняешь, что это технология киевского режима. Поэтому поставлена задача тебя смешать с грязью, чтобы никто к тебе не прислушивался», – рассказал Матвейчев.

По его словам, первая медиа-атака последовала через несколько дней.

«Буквально через несколько дней выходит текст Анастасии Кошеваровой, которая у нас супер-мега-патриотка и рассказывает, как нам правильно войну вести и страной руководить, какие генералы правильные, а какие – нет. Ее наезд на меня высосан из пальца. Повод придуман. Она приписывает мне слова о том, что Кадыров – диванный аналитик. Я ничего подобного не говорил. Заявляет, что меня нужно послать на передовую за то, что я не голосовал за присоединение республик, хотя все знают, что я в больнице лежу два месяца. Все знают, что я давно под санкциями и специально письмо Байдену писал, чтобы против меня санкции ввели. Мне смысла не было бояться санкций. Но ей заказ поступил из Киева, и она его тут же выполнила», – сказал депутат.

По его словам, через некоторое время в американской соцсети появились подобные тексты, и начали распространяться демотиваторы с аналогичными тезисами. Их стали публиковать и ТГ-каналы.

«Вскрылось то, что идет с хохляцкой стороны. Тот, кто это постит, получил задание с той стороны. Когда сегодня взорвали Крымский мост, они спрогнозировали, что я скажу: задача врагов вызвать истерику в народе и спровоцировать поиск виноватых в России. Чтобы я такие комментарии не давал, они на весь день вырубили мне телефон. Но я все равно комментарии дал с помощью других технологий», – рассказал Матвейчев.