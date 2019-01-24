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24.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Одесса, Россия, Украина
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«Юго-Восток Украины – отколоть, посольство в Москве закрыть!»

Остающаяся под контролем Киева территория Юго-Востока Украины должна естественным путём «отколоться» и образовать аналог так чтимой киевскими политиками «УНР» со столицей в Харькове, Одессе или Донецке. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти большевики и прочие, которые наклепали все эти государства на теле Российской империи, заложили огромную мину под всё это. Это искусственное, неестественное образование. Поэтому естественным путём эта территория (Юго-Восток Украины – ред.) должна отложиться и образовать свою УНР, как было до 1918 года, со столицей в Харькове, в Одессе, в Донецке, где угодно, и мы должны стремиться к этому!» – заявил эксперт.

При этом, по его мнению, Москве необходимо немедленно разорвать дипломатические и торговые связи с Киевом.

«Это абсурд! Они (майданная власть – ред.) убивают наших людей, сжигают в Одессе, а у нас посольство там есть! И их посольство здесь есть! Мы от них не отрекаемся, мы с ними торгуем.

Я не против бизнеса, я понимаю его интересы. Но если интересы бизнеса входят в противовес национальной безопасности, надо выбирать национальную безопасность, а частный бизнес держать за глотку», – добавил Семён Багдасаров.

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