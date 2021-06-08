Югославский генерал: НАТО посылает плохие сигналы для Сербии

08.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Генерал-полковник в отставке ВС Союзной Югославии, бывший командующий Приштинским корпусом во время войны в Косово Владимир Лазаревич считает что США не случайно подарили бронетранспортеры Косовским Силам Безопасности (FSK) за несколько дней до переговоров Белграда и Приштины.

Об этом отставной генерал рассказал сербской редакции радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Владимир Лазаревич читает, что подарок США для FSK в виде партии бронетранспортеров M1117 Gardian с усиленной противоминной защитой является своего рода индикатором намерений западных центров силы и Приштины. И показывает, что там не исключают худшего сценария развития событий, который может привести к драматическим событиям в Косово.

«Зачем им нужна противоминная броня? Потому что вполне возможно, что некоторые территории края заминированы. Их минами», – говорит Лазаревич.

Тот факт, что за последние месяц или два активность по вооружению и обучению FSK активизировалась, было заявлено о строительстве базы косовских боевиков в Южной Митровице и строительстве хорватского лагеря в Косово, появились требования Приштины о том, чтобы FSK было разрешено свободно передвигаться по населенному сербами северу Косово – все это, по мнению генерала, плохие сигналы.

«День за днем ​​определенные центры силы, и я имею в виду силы НАТО, в частности, демонстрируют, что они не заботятся о мире в регионе. Для меня в этом нет ничего удивительного, потому что это те же самые центры силы, которые создали террористические военизированные формирования, причинившие огромный вред, прежде всего, сербскому народу. Они продолжают наблюдать и опекать свое детище – «Республику Косово», которое они создали ради своих самых темных целей, чтобы сохранить эту часть Балкан под своим контролем», – считает генерал.

По мнению ветерана косовской войны, все вышеперечисленное – часть более широкого процесса самого тяжелого давления, которое продолжается в отношении Сербии уже несколько месяцев, и следует ожидать того, что оно только усилится.