Юлия Тимошенко: Счастье, если Украина будет как Гондурас

15.07.2019, Киев, Владимир Гладков

За годы так называемой «незалежности» Украина побила все мировые рекорды по стремительности деградации экономики и обнищанию населения.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила экс-премьер-министр Украины, депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как минимум последние 10 лет осуществляется монетарный подход к организации экономики. Это означает зажатая денежная масса, минимизированные доходы людей, полностью перекрыто нормальное кредитование предприятий. И такая монетарная политика осуществляется 10 лет, а если быть точнее – то все 28 лет, потому что от нас требуют этого, нам ставят такие условия, в том числе и извне.

Надо эмпирически проверить, то есть на опыте, как это сработало. И мы можем это сказать. Украина – единственная страна в мире, которая за 28 лет потеряла 50% своей экономики, 50% ВВП в номинальном валютном исчислении», – отметила она.

К тому же, по мнению Юлии Тимошенко, Украине пора брать пример развития с таких наибеднейших стран, как Гондурас.

«Нас иногда сравнивают с Гондурасом, говорят: «Украина уже как Гондурас». Друзья, это было бы великое счастье, если бы Украина была как Гондурас. Потому что Гондурас за последние 30 лет поднял свою экономику на 1%. А мы наполовину её убили.

К тому же, на базе этой экономической политики мы вошли в десятку наибеднейших стран мира по оценкам «Bloomberg». Это говорит о том, что была выбрана полностью ошибочная экономическая и финансовая стратегия. Она нас не возрождает, а убивает», – добавила нардеп.