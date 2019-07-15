Экс-министр опубликовала видео компромат на Вакарчука

15.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Солист «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук, пытающийся провести в новую Верховную Раду свою партию «Голос» под крайне националистическими лозунгами, в 2014 году врал уходящим Крыму и Донбассу, обещая защиту русскоязычным гражданам.

Соответствующую видеозапись в своём Telegram-канале опубликовала экс-министр юстиции Украина Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С сегодняшнего дня власть, не важно, та, которая сейчас в Киеве, или любая следующая, должна научиться по-настоящему слушать мнение каждого человека в этой стране, будь он на Западе Украины или на Востоке, в Крыму или в Киеве.

Сейчас я предлагаю вернуться в мирное время, прекратить натравливать людей друг на друга по надуманным предлогам, вынести за скобки понятия языка, героев, истории. Да, у нас разные мнения, но это не те вещи, с которыми мы должны идти дальше.

Пускай в Донецке люди сами принимают решения по поводу культурных памятников, названия улиц, чествования героев как они считают нужным, и никто ни в Киеве, ни во Львове не имеет права сказать, что это неправда.

И взаимно, пускай во Львове ставят памятники какие хотят. В Донецке люди этого региона могут не принимать этого, но они должны относиться к этому с уважением, и таким лозунгом мы должны двигаться дальше. Очень простой лозунг: «Мы разные, но мы вместе».

Регионы должны иметь больше полномочий, но в рамках Конституции Украины и действующего законодательства. Было сделано много ошибок, в том числе и центральной властью. Например, абсолютно не нужным, контрпродуктивным и раздражающим была попытка отменить закон о языках. Не нужно было этого делать. Могут быть разные мнения – правильный он или нет, но тогда его не надо было трогать. Это ошибка, и я уверен, что глава Верховной Рады не подпишет его, он не будет действовать.

Русскоязычный украинец – это такая же гордость, как и украиноязычный украинец. Это два равноценных гражданина своей страны, каждый из которых должен работать на благо своей страны, защищать её, гордиться ею», – говорил певец пять лет назад.

Елена Лукаш иронично отметила, что, если бы то же самое Вакарчук говорил сегодня, его партию стоило бы поддержать.

«Я, наверное, за Вакарчука голосовать буду. Мало кто так искренне отстаивал права русскоязычных украинцев и регионов. Он же не изменил свою позицию с марта 2014?, – прокомментировала она.

Напомним, накануне Святослав Вакарчук показал себя недалёким русофобом, а члены его команды ради борьбы с «агрессором» допустили даже нарушение конституционных прав своих сограждан.