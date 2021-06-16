«Юлят и изворачиваются» – Пушилин об отказе Зеленского на прямые переговоры

16.06.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Конфликт на Донбассе можно закончить либо принуждением Киева выполнить взятые на себя обязательства, либо уже зафиксировать выход Украины из «Минска».

Об этом на встрече с журналистами в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не было никакого ответа от Зеленского. Прогнозируемо. Сказать-то нечего. Мы же с Леонидом Ивановичем (Пасечником – ред.) не только с Зеленским предлагали пообщаться в любом формате», – сказал Пушилин.

Он напомнил, что украинской стороне неоднократно предлагали сделать Минские переговоры публичными, но Киев эту инициативу проигнорировал.

«Украина вынуждена юлить, изворачиваться и затягивать весь переговорный процесс», – констатировал глава республики.

В то же время он подчеркнул, что Киеву пора определяться в своём отношении к урегулированию вооружённого конфликта.

«Чтобы все изменилось, нужно, чтобы страны-гаранты или принудили Украину выполнять обязательства… или нужно зафиксировать, что Украина вышла из соглашений. И тогда мы будем руководствоваться другими соображениями, чтобы ситуацию с тем, что убивают наших граждан, как-то решить. Каким образом мы это будем делать, будем говорить позже. Нас устроит любой из вариантов», – заявил Денис Пушилин.

Напомним, после обострения на фронте в апреле этого года глава ДНР предложил украинскому президенту провести встречу на линии разграничения . К переговорам в таком формате был готов присоединиться и глава ЛНР Леонид Пасечник.