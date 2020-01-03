Юмореска с Зеленским на российском ТВ возмутила украинских патриотов
Скандально известная украинская телеведущая Янина Соколова возмутилась показанным в новогоднюю ночь по телеканалу «Россия-1» номеру, где высмеивается президент Владимир Зеленский.
«Россия поздравила Украину с Новым Годом… Как вам такое, Владимир Зеленский???
Сколько ещё унижений будет в адрес украинцев? Это пи*дец, господа❗» – написала Соколова в своем блоге.
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Украинских патриотов возмутил юмористический номер, в котором был задействован гастарбайтер Умид из Узбекистана, ранее получивший известность как «двойник Зеленского из московского метро» благодаря ставшему популярным снимку в социальной сети.
Двойник Зеленского в новогоднюю ночь был показан в компании танцующих мужчин в вышиванках, которые спрашивали, украинский президент выполнил обещания о борьбе с коррупционерами.
«Где дела?» – задавали вопрос артисты, изображающие украинцев.
«Нихрена!» – отвечал двойник Зеленского.
«Ты все стремишься в НАТО, лучше поднял бы зарплату, невысокую весьма – есть надежда хоть?» – задавали новый вопрос.
«Нема!» – отвечал «президент».
«Обманул, подвел ты, Вова!» – делали вывод «украинцы».
Комментаторы из Киева возмущены тем, что над шутками о Зеленском смеялись находившиеся в зале во время съемок «Голубого огонька» и выходцы с Украины – Таисия Повалий, а также певец Витас.
Спасибо!
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