Юрий Кот: На федеральных каналах, как бараны, перечат Путину

Новости Украины

Многие российские эксперты на центральных телеканалах продолжают озвучивать ложный тезис о русских и украинцах как о двух разных народах, хотя президент Владимир Путин четко обозначил, что это – единый народ, ныне искусственно разделенный.

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил бывший ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда говорят и возмущаются, совершенно честно и правильно, по поводу открытия памятника Шевченко [в Новосибирске] или скверов, и так далее, это и есть результат той советской идеологии, которую некоторые из наших коллег продолжает продвигать в жизнь. Кстати, результатом этой советской идеологии является их выражение, что «украинцы и русские – это братские народы». Это тоже результат советской пропагандистской машины, которая промывала мозги русским людям три поколения. Уже Путин этим дебилам, баранам написал, что украинцы и русские – один народ. Нет, продолжают вторить в эфирах федеральных каналов, у себя на каналах. Зачем вы это делаете, у вас что – мозгов не хватает, вы не слышите, о чём вам говорят? Я не в смысле того, что Путин великий и всё знает, он неглупый человек. Человек ответственный на своём посту говорит, а вы продолжаете, как бараны, это делать. Почему?» – возмутился Юрий Кот.

По его словам, разделение жителей Украины и России на два разных народа является «вражеской пропагандой».

«Может вы специально, это делаете, специально хотите раскалывать русский народ? Тогда признайтесь в этом честно или не претендуйте на лидирующие роли в общественном мнении. Это очень важно, если б мы смогли, хотя бы в этом узком кругу, определиться и перестать нести эту чушь и откровенную вражескую пропаганду о том, что «мы братские народы», уже будет результат. Я вас к этому призываю и надеюсь, что это произойдёт», – призвал Юрий Кот.