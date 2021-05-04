Юрий Лоза поломал антироссийский сценарий Гордона

04.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Крымчане имели право на самоопределение в 2014 году, потому что в Киеве в то время произошел переворот и началось безвластие. При этом, в составе Украины они были несчастливы – их обложили поборами, а власти запустили регион.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийскими выпадами киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил известный советский и российский артист Юрий Лоза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда насильственная смена власти произошла в Киеве, когда законно избранного президента убрали именно военным путем, в Киеве возникло безвластие. И тогда у крымчан появилась возможность выразить собственное мнение, предпринять какие-то шаги, какое-то решение. То, что им Россия предоставила это решение – это абсолютно естественно, так как, скажем, Америка, предоставляет такое право огромному количеству стран, меняя там режимы и якобы давая народу самому возможность выбрать.

В каждом регионе есть собственное мнение о том, как должна быть устроена жизнь, и мы не имеем права насаждать им свое собственное видение. Поэтому, когда Россия создала такую возможность и дала крымчанам провести референдум, выяснилось, что 97% населения хотят выйти из состава Украины и присоединиться к России. Это их выбор. Я всегда уважаю выбор народа», – заявил Лоза.

Он также раскритиковал украинскую власть за то, что она заблокировала подачу воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров.

«Почему в Крыму такое отношение стало к Украине? Потому что Украина в Крым не вкладывала, она его грабила со страшной силой. Украина вела себя по отношению к Крыму не как мама, а как мачеха. Поэтому украинцы, безусловно, ездили в Крым отдыхать, но никто из руководителей Украины не собирался вкладываться в этот регион и каким-то образом улучшать жизнь. Вы говорите, что там было плохо, а при Украине стало хорошо. Ничего подобного – стало намного хуже.

Теперь второй момент – этот канал строили в советское время. Вы говорите, что он украинский. Это была советская стройка и его делали именно из расчёта того, что Союз останется нерушимым. Украина нарушила давнишнее соглашение и перекрыла этот канал, пытаясь превратить Крым в выжженную пустыню, угробить крымчан, чтоб они сдохли от жажды.

Дальше – мы сами прекрасно понимаем, что когда из-под тебя все тащат, все отнимают, тогда у тебя возникает общее эмоциональное состояние, ты не хочешь уже дружить и быть в составе этой страны. Настроения крымчан я понимаю», – сказал артист.

Лоза также подчеркнул, что Россия не вводила свои войска на Донбасс и не виновна в крушении малайзийского «Боинга».

«Украинский диспетчер вел этот самолет не по той траектории, по которой он должен был лететь, а повернул его в ту точку, в которой его сбили. Это украинский диспетчер, это не россияне вели туда самолет. «Буки» были и у Украины тоже… Кто-то рассказывает эти истории, кто-то другие. Мы проверить их не можем, мы можем только доверять или не доверять. Если этот «Боинг» вели в определенное место, значит, знали, где его должны сбить. Наши его привести туда не могли по одной простой причине, потому, что его вел украинский диспетчер», – резюмировал Лоза.